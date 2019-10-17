صرخات كارم أمام محكمة الأسرة: حماتى أجبرتنى على التنازل عن شقتى تحت تهديد السلاح

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوي قضائية، أمام محكمة جنح أكتوبر، ضد والدة زوجته، ادعي فيها تعرضه للإيذاء على يدها والتسبب بإصابته بعاهة، وإجباره بالتوقيع على مستندات مزورة لتنازله عن شقته وسيارته، لنجلتها، والتفريق بينهما، ليؤكد:" تزوجت وأنا في سن 19، ولم أكن أعلم أن حياتي ستتحول إلي جحيم، لأعيش 10 سنوات خاضع لسلطة حماتي، بعد أن قررت العيش برفقتنا، لتمارس ضدي علي كل أساليب التعذيب النفسي والجسدي".

وأوضح" كارم.ط.ف" أثناء جلسات دعواه:" لم يكن علي إلا السمع والطاعة خوفا علي نفسي من بطشها، وبالرغم من ذلك أنتهت حياتي الزوجية بارغمي بالتوقيع علي ورقه تنازل عن شقتي و3 سيارات تأكسي، سيارتين أجرة قمت بشرائهم بالإشتراك مع شقيقي ووالدي، لتشغليهم، وذلك بعد أن أستخدمت القوة وتهديد السلاح، لتتسبب بإصابتي بعاهة جزئية ".

وأكمل: حرمتنى من رؤية طفلتي، بعد أن خدعوني وتخلفوا عن وعدهم بتسليمها لي، ولم أستطيع تنفيذ الأحكام القضائية التى بحوزتي بسبب بلطجة أهل زوجتي.

ويؤكد الزوج:" عامين مروا وأنا أحاول أن استرد ممتلكاتي التي شقيت وأهلي لجمعها دون فائدة، بعد تحايل زوجتي وأهلها بالشهود الزور ".