شمال سيناء تعلن توفير فرص لمشاريع شباب ممولة من المحافظة وجهاز المشروعات

شمال سيناء ـ محمد حسين

وفرت محافظة شمال سيناء عددا من الفرص للشباب لتنفيذ مشروعات صغيرة ممولة .

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه فى هذا السياق يقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلا فى فرعه بالمحافظة باستقبال طلبات الشباب الراغبين فى إقامة مشروعاتهم بقرض تمويل مشروع من 2000 حتى 2 مليون جنيه خصصها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى وفر 15 مليون جنيه لتمويل المشروعات والصغيرة بشمال سيناء، بناء على التعاون والتنسيق الذى قامت به المحافظة مع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت أمل زيدان مدير فرع الجهاز بشمال سيناء، إن الجهة الكفيلة والمنفذة هى البنك الأهلى المصرى فرع شمال سيناء، وذلك لأول مرة، ومصدر التمويل جهاز تنمية المشروعات، ويقع فى نطاق محافظة شمال سيناء بتمويل 15 مليون جنيه، ومدة سداد 60 شهرا، بنسبة عائد 6‎%‎ مقطوعة تقريبا.

وأشارت إلى أن المستهدف هم فئة الشباب من الجنسين، وأهم الشروط أن يتوافر فى المتقدم للمشروع الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة، والتفرغ للمشروع وإدارته وان يكون متواجد بنفس المحافظة مكان النشاط، والحصول على القرض من مقر الفرع بالعريش بعد استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة، ويتم تمويل المشروع الواحد من مبلغ 10 آلاف جنيه وحتى 2 مليون جنيه طبقا لطبيعة المشروع، ودراسة الجدوى يقوم الصندوق بعملها بالمجان.

وبدوره، أعلن أسامة الشريف، مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية بمحافظة شمال سيناء، أن محافظة شمال سيناء وفرت نوعا آخر من القروض للشباب لإنشاء مشروعات خاصة بهم تحت اسم "مشروعك" الذى تشرف عليه وزارة التنمية المحلية، بمبالغ تراوحت بين 10 آلاف وتتدرج حتى 250 ألف جنيه حسب حجم المشروع، ويستفيد صاحب المشروع بمنحه رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، وكذلك مشروعات البيت المنتج بمراكز المحافظة.

وقال إن التمويل بتنسيق مع 6 فروع للبنوك وتوفير 5 مقرات للبنوك، منها 3 مقرات فى العريش لخدمة أبناء مراكز ومدن العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، ومقران آخران فى بئر العبد لخدمة أبناء مركز بئر العبد ورمانة لتمويل المشروعات المقدمة من الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أن القروض خاصة بمشروعات زراعية واخرى لتربية الأغنام والماعز بمصاريف إدارية 4% يتم تحصيلها مرة واحدة فقط لا غير، وشروط المشروع تتضمن أن يكون المتقدم للمشروع غير موظف وألا تكون السن أقل من 20 عامًا ولا أكثر من 55 عامًا، ولابد من وجود ضامن للمتقدم للمشروع وأن يكون الضامن موظفًا، وفى حالة الحصول على المبلغ المحدد يتم البدء فى تنفيذ المشروع فى فترة أقصاها شهر من تاريخ استلام المبلغ سيطبق على المتقدم للمشروع الفائدة البنكية.

وأوضح أن مشروعات محددة يمكن الاستفادة منها فى إطار هذا القرض ومنها مشروعات مواد البناء وورش نجارة وحدادة وأدوات السباكة وكهرباء والحبوب والأعلاف والدواجن، ومشروعات بقالة ومطاعم وزيوت وشحوم وإصلاح ومخابز وورش ومعارض وقطع غيار ومشروعات متنوعة ومحلات لبيع الحلوى والمنظفات والأحذية وقطع غيار التوك توك ومحلات تنجيد وملابس وتريكو ومخابز وأفران وسوبر ماركت وكافتيريا وصالون حلاقة وأدوات منزلية وعطور وترزى وتجارة أسماك وغيرها، إضافة لمشروعات البيت المنتج الخاصة بإنتاج كافة ما يتعلق بالاشغال داخل المنزل مثل تربية الطيور والأغنام وغيرها.