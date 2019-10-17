شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: انخفاض متوسط الانقطاعات نتيجة تطوير الشبكة

كتبت رحمة رمضان

استعرض المهندس محمد عسل، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تقريراً تضمن ميزانية العام المالى 2018/ 2019، التى تم مناقشتها خلال الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر

وأوضح عسل فى بيان له اليوم، أن الشركة قامت بكثير من الأعمال التى تؤدى إلى التطور فى مكونات الشبكة، حيث بلغ عدد لوحات توزيع جهد متوسط (237) لوحة، وإضافة (12) لوحة خلال عام 2018/2019، وبلغت أطوال خطوط شبكات الجهد المتوسط (9960,71) كم حيث تم إضافة ( 19,63) كم خلال عام 2018/2019.

كما بلغت أطوال كابلات الجهد المتوسط (7416,29) كم حيث تم إضافة ( 421,77) كم خلال عام 2018/2019 ، وبلغت إجمالى عدد المحولات (18123) محول بسعة إجمالية (5777,547) م.ف.ا حيث تم تركيب (428) محول بسعة (31,971 ) م.ف.أ خلال عام 2018/2019 .

وأضاف عسل ، أن أطوال خطوط شبكات الجهد المنخفض قد بلغت (23198.16) كم حيث تم إضافة (149.81) كم خلال عام 2018/2019، وبلغت أطوال كابلات الجهد المنخفض (3213.77) كم حيث تم إضافة (95.64) كم خلال عام 2018/2019، لافتا إلى أن الحمل الأقصى بلغ (2376,5) م.وات خلال عام 2018/2019 مقابل (2345,8) م.وات خلال عام 2017/ 2018بنسبة تطور تصل إلى حوالى (1.3)%.

و أكد عسل ، أنه نتيجة ما تم تطويره بالشبكة حدث تحسن كبير فى مؤشرات جودة التغذية الكهربائية و إنخفاض متوسط عدد الانقطاعات لكل مشترك بالسنة (SAIFI) ليصل إلى 0.879انقطاع/مشترك لعام 2018/2019 مقابل 0.886 انقطاع /مشترك محقق خلال عام 2017/2018 ، وإنخفض متوسط الفترة الزمنية للانقطاع لكل مشترك بالسنة (SAIDI) ليصل إلى 110دقيقة /مشترك لعام 2018/2019مقابل 115دقيقة /مشترك محقق خلال عام 2017/2018 ، كما إنخفض متوسط فترة الانقطاع الواحد خلال السنة (CAIDI) ليصل إلى125 دقيقة /انقطاع لعام 2018/2019مقابل 129دقيقة /انقطاع محقق خلال عام 2017/2018.

و أوضح عسل أن الشركة قامت بتنفيذ خطة الصيانة السنوية على لموزعات الجهد المتوسط بمتوسط شهري ( 21 ) موزع بنسبة تنفيذ 100% من المستهدف ، والمغذيات الهوائية جهد متوسط بمتوسط شهري (43) مغذى بنسبة تنفيذ 98% من المستهدف ، ولمحولات التوزيع بعدد شهري ( 1225) محول بنسبة تنفيذ 100% من المستهدف ، وأكشاك سكاكين الجهد المتوسط بمتوسط شهري ( 78) كشك بنسبة تنفيذ 100% من المستهدف ، والخطوط الهوائية جهد منخفض بمتوسط شهري ( 2164) كم بنسبة تنفيذ 97% من المستهدف.

و قال عسل ، أنه يتم إعداد الدراسات الفنية لكافة العمليات التي تقوم الشركة بتنفيذها طبقاً للاحتياجات لرفع نسب مؤشرات الأداء وتقليل الفقد وتحسين الجهد وتخفيف أحمال المحولات مما يؤدى إلى رفع كفاءة الشبكات وتحسين أدائها ، كما تم تركيب مكثفات على الجهدين المتوسط والمنخفض حيث تم تحديد سعة المكثفات المطلوب تركيبها و تم تركيب مكثفات بسعة اجمالية 9.63م.فار ليصل إجمالي سعة المكثفات المركبة 493.202 م.فار حتى 30/6/2019 بنسبة 21% من الحمل الأقصى.

وتم إعداد خطة زمنية لتحويل المغذيات الإشعاعية إلى مغذيات حلقية خلال أربع سنوات اعتبارا من 2019/2020 بهدف رفع كفاءة أداء الشبكة وتوفير مصادر تغذية بديلة حيث بلغ عدد المغذيات الإشعاعية والحلقية ( 1770) مغذى منهم عدد (442) مغذى إشعاعي.

وأضاف أنه لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة فقد تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة طبقاً للقرار رقم (40) لسنة 2019 بتاريخ 21/2/2019 وعددها (15) فرقة صيانة ( 4 بقطاع شمال الدقهلية ، 4 بقطاع جنوب الدقهلية ، 4 بقطاع كفر الشيخ ، 3 بقطاع دمياط ) .

وأوضح أنه نظراً للطبيعة الجغرافية لمحافظة كفر الشيخ والمتابعة المستمرة لأعمال فرق الصيانة فقد تم إستحداث فرقة صيانة خامسة بهندستى (مطوبس - فوة ) ليكون إجمالى عدد فرق الصيانة (16) فرقة ، وتم تزويد جميع فرق صيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية اللازمة لإتمام الأعمال طبقاً للأصول الفنية المعتمدة .

وقامت الشركة بتركيب عدد (10) منظمات جهد Regulator (AVR) Automatic Voltage 500أمبير على مغذيات الجهد المتوسط لعدد ( 4 ) مغذى .

وفيما يتعلق بالخطة الإستثمارية والطموحة ، أوضح أن الشركة بصدد الاستمرار في إحلال وتجديد الشبكات لتحسين أداء مكونات الشبكة كالتالي :

- إحلال عدد (8) لوحات توزيع جهد متوسط ( الأستاد - السنبلاوين الجديدة – السنبلاوين القديمة – الصناعية طريق السنبلاوين – ميت سلسيل – شربين – شرق بلطيم – بيلا الجديدة ) .

-إضافة عدد (3) لوحات توزيع جهد متوسط ( الجرايدة – الجامعة القديمة – 1/2لوحة جديلة – 1/2لوحة دكرنس)

- إضافة عدد (146) محول( نقاط تحسين جهد ) بإجمالي سعة ( 27.14 م.ف.أ. ) لفك الاختناقات .

- تقسيم عدد (24) مغذى هوائي جهد متوسط بإجمالي أطوال (180.447) كم .

- إحلال عدد (37) خط هوائي جهد متوسط بإجمالي أطوال (323.673) كم .

- إحلال (108.576) كم وإنشاء (454.43) كم كابلات جهد متوسط .

- إحلال عدد (2685) عامود وإضافة عدد (453) عامود جهد متوسط .

- إحلال عدد (376) محول بإجمالي سعة ( 264.3م.ف.أ ) بنظام الإحلال المتتابع ( رأسية / أفقية ) ساهمت في إعادة توزيع أحمال (1696) محول .

-إحلال ( 11883.508) كم وإنشاء ( 1069) كم هوائي جهد منخفض .

- إحلال (31.881) كم و إنشاء (7.317) كم كابلات جهد منخفض.

-إحلال عدد (48404) عامود وإضافة عدد (711) عامود جهد منخفض .

- بلغ ما تم تنفيذه خلال الفترة من 1/1/2019 حتى 30/6/2019مبلغ 111.7 مليون جنية مقابل مبلغ 22.7 مليون جنية خلال الفترة من 1/7/2018 حتى 31/12/2018 بزيادة 89 مليون جنية) حوالى أكثر من أربعة أضعاف ما تم صرفه ).

- بلغ إجمالي ما تم تنفيذه بالخطة الاستثمارية مبلغ وقدرة (171.8 ) مليون جنية .

- بلغ إجمالى ما تم تنفيذه بالخطة الطموحة حوالى ( مليار و93 مليون جنيه ) .

وحرصاً على سلامة المواطنين وجودة الخدمة قامت الشركة بتحويل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه بخطة الإستبدالات (66.6) مليون جنية .

و أضاف عسل ، أنه تم تفعيل دور مركز تلقى الشكاوى( call center ) على الرقم الموحد (121) ونشر ثقافة التعامل مع الخط الساخن للمشتركين مما أنعكس على زيادة عدد البلاغات المقدمة لمركز تلقى الشكاوى حيث تم مضاعفه عدد العاملين وتدريبهم على اعلى مستوى وتحديث الاجهزة وتم عمل منظومه تحليل للشكاوى الفنية والتجارية للوقوف على نقاط الضعف فى الشبكة والمشاكل المتكررة وحلها نهائيا في أقل وقت ممكن للوصول لنسبة ردود على الشكاوى بلغت 100% ، علاوة على تطوير برامج خدمة العملاء لتقديم خدمات الشباك الواحد باجمالى (26) خدمة بالاضافة لربط الانظمة الاتية (الاشتراكات – نظام مسبوق الدفع – الكشف وقراءات العدادات ) ، وتم تخصيص موقع الشركة للابلاغ عن القراءات عن طريق الانترنت وكذلك تطبيق محمول بنظام الاندرويد وإمكانية استقبال القراءات من خلال WhatsApp وأرقام خاصة لذلك بمركز الاصدار ومن خلال الرقم الموحد (121) ، كما تم تجهيز وتشغيل مركز خدمة عملاء فى 4/2019 بمبنى ديوان عام الشركة وجارى تشغيله بمباني القطاعات ، والتيسير علي كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة في أماكن تواجدهم وفي مكاتب البريد وأماكن الهيئة العامة (للتأمينات والمعاشات) والنوادي الاجتماعية لتسهيل عملية الشحن .

و كشف عسل انه تم الانتهاء من ربط محطة سخا 1 لتوليد الطاقة الكهربائية من المخلفات البيوجاز قدرة 1000 ك.وات على الشبكة بمحطة صرف سخا وجارى متابعة انشاء محطة سخا 2 بقدرة 1000 ك.وات بسخا – كفر الشيخ و جارالبدء فى تركيب (3) محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أعلى مباني قطاعات الشركة بإجمالي قدرة (40 ك.وات )، بالإضافة إلى متابعة تشغيل وصيانة محطات الشركة بعدد (10) محطات .

و قال عسل إنه استحداث تطبيق نظام الباركود لسرعة ودقة الجرد السنوي والشهري والمفاجئ على المحصلين لضمان سلامة العهد.