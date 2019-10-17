شركات السيارات العالمية فى ورطة بسبب الكاميرات الخلفية

وكالات

قررت مجموعة من شركات السيارات العالمية، استدعاء آلاف السيارات، بسبب مشاكل في الكاميرات الخلفية لموديلاتها.

وذكرت صحيفة "ويتش" البريطانية، في تقرير لها، أن شركة بي إم دبليو ، استدعت ما يقرب من 257 ألفا و481 سيارة.

كما استدعت عدة شركات لسياراتها ، منها رولز رويس كالينان، وفانتوم، وتويوتا، سوبرا.