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شركات السيارات العالمية فى ورطة بسبب الكاميرات الخلفية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:50 م
شركات السيارات العالمية فى ورطة بسبب الكاميرات الخلفية سيارات - ارشيفية
وكالات

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قررت مجموعة من شركات السيارات العالمية، استدعاء آلاف السيارات، بسبب مشاكل في الكاميرات الخلفية لموديلاتها.
 
وذكرت صحيفة "ويتش" البريطانية، في تقرير لها، أن شركة بي إم دبليو ، استدعت ما يقرب من 257 ألفا و481 سيارة.
 
كما استدعت عدة شركات لسياراتها ، منها رولز رويس كالينان، وفانتوم، وتويوتا، سوبرا.
 
وأوضح التقرير، أن سبب الاستدعاء هو أنه من الممكن أن تصبح الكاميرا الخلفية لا تقدم صورة يمكن رؤيتها بفضل إعدادات السطوع والتباين وفقًا للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.
 
ومن المقرر أن يكون الإصلاح مجرد ترقية للبرنامج لإصلاح المشكلة، وهو ما يقلل من نطاق ضبط السطوع والتباين.

 


رولز رويس كالينان

وفانتوم

وتويوتا

سوبرا

شركات السيارات

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