شحن 4260 طن رخام وتفريغ 785 طن حديد وتداول 31 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم الخميس 31 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن ومغادرة 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد علي الارصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة وهما السفينة ITEDAL التى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 89 متر والغاطس 8 متر وذلك لشحن 4260 طن رخام من الميناء، كما استقبل الميناء السفينة H.C NATALIA التى ترفع علم انتجوا ويبلغ طولها 103 متر والغاطس 6.9متر وذلك لتفريغ 785طن حديد بالميناء، وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.