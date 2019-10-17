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شاهد .. ترجمة خطبة الجمعة "استقامة النفس البشرية" باللغات والإشارة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:48 م
شاهد .. ترجمة خطبة الجمعة "استقامة النفس البشرية" باللغات والإشارة وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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أصدرت وزارة الأوقاف، النسخة المترجمة إلى كافة لغات العالم من خطبة الجمعة الموحدة، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا ، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية ، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.

 

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط          هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط              هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية               هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط        هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط            هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط             هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط         هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط           هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الاسبانية اضغط          هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط             هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط           هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط            هنا

لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط                                   هنا

 

أولًا :  للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط           هنا

ثانيًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط         هنا

ثالثًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط      هنا

رابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط              هنا

خامسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط     هنا

سادسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط      هنا

سابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط        هنا

ثامنًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط             هنا

تاسعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط           هنا

عاشرًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط       هنا

الحادي عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط  هنا

الثاني عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط  هنا

الثالث عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط    هنا

الرابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البرتغالية اضغط   هنا

الخامس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصومالية اضغط    هنا

السادس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط     هنا

السابع عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البمبرية اضغط         هنا

 


وزاره الاوقاف

خطبه الجمعه

الخطبه المترجمه

خطبه ذكر الله

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