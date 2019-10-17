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شاهد.. الأمير هارى يبكى أثناء حديثه عن لحظة معرفته بأنه سيصبح "أبا"

الخميس، 17 أكتوبر 2019 08:41 م
شاهد.. الأمير هارى يبكى أثناء حديثه عن لحظة معرفته بأنه سيصبح "أبا" الأمير هارى
كتب محمد جمال

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر، الأمير البريطانى هارى، وهو يذرف الدموع بتأثر، أثناء حديثه عن اللحظة التى عرف فيها بأنه سيصبح "أبا".

ولم يتمكن الأمير البريطانى من مقاومة دموعه أثناء كلمته فى حفل توزيع جوائز "ويل تشايلد أواردز" فى لندن، حيث بكى بعد أن تذكر فترة حمل زوجته دوقة ساسيكس، ميجان ماركل، واعتذر للحاضرين عن عدم قدرته على الحديث بوضوح.

وقال: "أتذكر أننى ضغطت على يد ميجان بشدة خلال الحفل، وكلانا كان يفكر فى شعورنا كأبوين مستقبليين، وما سيكون علينا فعله فى حال واجه ولدنا أى تحد فى المستقبل".

 

وأضاف هارى: "أشعر أنا وزوجتى بالفخر لانضمامنا إليكم مرة أخرى فى حفل توزيع جوائزويل تشايلد أواردز لهذا العام، لقد مر أكثر من عقد من الزمن منذ أن بدأتُ بحضور هذه الحفلات، وكل عام ينجح الأطفال فى إلهامى... لكن هذا العام، درجة تأثرى بهذا الحفل مختلفة لأننى أصبحت أبا لآرتشى".

 

يذكر أن "ويل تشايلد أواردز" هو حفل سنوى تنظمه جمعية "ويل تشايلد" الخيرية التى يديرها الأمير هاري، وتعمل الجمعية على مساعدة الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة على قضاء وقتهم فى منازلهم بدلا عن المستشفيات.


الأمير هارى

بريطانيا

بكاء

ميجان ماركل

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