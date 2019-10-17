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شائعة «الالتهاب السحائى» تكشف أكاذيب الإخوان.. غدا على اليوم السابع

الخميس، 17 أكتوبر 2019 08:03 م
شائعة «الالتهاب السحائى» تكشف أكاذيب الإخوان.. غدا على اليوم السابع اليوم السابع

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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى، تحت عنوان "شائعة «الالتهاب السحائى» تكشف أكاذيب الإخوان، وفيه: «الصحة» و«التعليم»: لا إصابات.. والتطعيمات مجانية.. مديريات التعليم بالمحافظات: لا وجود لأى حالات بالمدارس.. و«الإسكندرية»: العملية التعليمية منتظمة.

 

وداخل العدد
 

ـ الأهلى يؤكد تقديره للظروف الأمنية ويرفض خوض «الدورى» قبل مواجهة الزمالك
 

ـ السيسى فى حفل تخرج دفعة الطب العسكرى: «لو عايزين تكافحوا الفساد ما تجاملوش حد»

ـ "مدبولى» من واشنطن: المصريون لن يقبلوا المساس بحقوقهم فى مياه النيل
 

ـ أردوغان سفاح على خطى أجداده العثمانيين

ـ إقبال كبير من أهالى الأقصر للتسجيل بالتأمين الصحى الشامل
 

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اليوم السابع

الالتهاب السحائى

الإخوان

الفساد

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