شائعة «الالتهاب السحائى» تكشف أكاذيب الإخوان.. غدا على اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى، تحت عنوان "شائعة «الالتهاب السحائى» تكشف أكاذيب الإخوان، وفيه: «الصحة» و«التعليم»: لا إصابات.. والتطعيمات مجانية.. مديريات التعليم بالمحافظات: لا وجود لأى حالات بالمدارس.. و«الإسكندرية»: العملية التعليمية منتظمة.

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