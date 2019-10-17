سيناء تتجمل.. تطوير 6 ميادين بمدينتى الحسنة والعريش "صور"

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت فى مدينتى العريش والحسنة بشمال سيناء عملية تطوير 6 ميادين رئيسية فى أولى خطوات إعادة الوجه الحضارى للمدينتين ضمن سلسلة مشروعات إنشائية لتجميل المدن بشمال سيناء.

والميادين محل التطوير هى ميدان الساعة وميدان القاهرة وميدان النصر وميدان الرفاعى فى مدينة العريش، وميدان قرية بغداد وميدان الصمود والتحدى فى بمركز الحسنة فى وسط سيناء، وبدأت فعليا أعمال الإنشاءات بهذه الميادين.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مدينة العريش، إنه بدأت بتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أعمال تطوير الميادين بأعمال إنشائية بميدان الرفاعى أكبر وأهم ميادين العريش بالتزامن مع أعمال ميادين بنك القاهرة والمحافظة، لافتا أن العمل انطلق وخلاف فترة وجيزة سينتهى لتظهر هذه الميادين بشكل حضارى هو الأول من نوعه ضمن خطة الدولة لتطوير مدينة العريش ورفع كفاءة شوارعها، وتجديد وإحلال شبكة المياه وكذا مد خطوط أرضية لشبكة الكهرباء يعقبها إعادة رصف شوارع العريش.

وتضمنت اعمال تطوير الميادين توسعة الشوارع المحيطة وإنشاء حارات جديدة كمواقف سيارات ومظلات انتظار واضافة مسطحات خضراء.

وفى مدينة الحسنة بوسط سيناء، قال معتز محمد طلعت طاهر رئيس مجلس مدينة الحسنة، إن ما تشهده قرية بغداد من اعمال يتضمن تطوير ميدان القرية الكائن على ملتقى طرق بين قرى سيناء، وتشمل تطوير الشكل الجمالى وإنشاء أرصفة وتركيب أعمدة الإنارة.

وأوضح المهندس أحمد عبد الحليم سكرتير عام المجلس، والمتحدث الرسمى عن ديوان عام المجلس، أن المشروعات هى رصف 4000 متر طرق داخلية بالقرية بتكلفة 5.9 مليون جنيه، وعلى مساحة 6000 متر، وتم تركيب البلدورات بالازدواج، وعلى مساحة 7000 متر تركيب إنترلوك للأرصفة، وجارى رفع كفاءة شبكة الكهرباء بقرية بغداد بالكامل.

اضاف أن مدينة الحسنة تشهد مراحل الانتهاء من اهم ميدان بوسط سيناء وهو ميدان الصمود والتحدى تخليدا للإرث الوطنى السيناوى لمدينة الحسنة، وتم تشيد وبناء النصب التذكارى للصمود والتحدى تخليدا وذكرى لبطولة أهالى الحسنة وسيناء فى الصمود أمام العدو الصهيونى.