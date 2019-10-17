سفارة المكسيك تستضيف حفلات المغنى رودريجو دى لا كادينا فى مصر

كتبت – هناء أبو العز

يقدم المغنى وكاتب الأغانى المكسيكى الشهير رودريجو دي لا كادينا، فى مكتبة الإسكندرية والمسرح الصغير فى دار الأوبرا بالقاهرة، يومى 22 و 24 أكتوبر على التوالى، عدد من ألحانه الشهيرة مثل "غرناطة" و "قبلني كثيرًا" و "سمائى الرائعة" ، من بين آخرين، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الأغانى التى كتبها الملحن الشهير أوجستين لارا مستوحاة من العالم العربي.

ويعد مايسترو دي لا كادينا، أحد أهم المغنين الشباب لموسيقى البوليرو في المكسيك، فضلاً عن كونه مقدما للبرامج بالإذاعة والتلفزيون، وباحثًا ومخرجًا فنيًا.

ولديه 7 ألبومات في المكسيك، ومثل البلاد فى المهرجانات والحفلات الموسيقية في أكثر من 12 دولة، وهو أول فائز من أمريكا اللاتينية في سباق الجائزة الكبرى لمسابقة غناء البوب، الذي يقام كجزء من مهرجان السلاف الدولي للفنون "بازار سلافيانسكي"، الذي تنظمه بيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا.

يتم تنظيم الحفلتين الموسيقيتين ورعايتهما بالتعاون بين سفارة المكسيك في مصر ووزارة الثقافة المصرية، وجمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية بالمكسيك.