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سعر اليورو اليوم الخميس 17-10-2019

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:42 ص
سعر اليورو اليوم الخميس 17-10-2019 اليورو
كتبت ريهام الباشا

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ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس 17-10-2019، حيث بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى  17.90 جنيه للشراء، و 18.06 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:
 

اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

 17.81 جنيه للشراء.

17.95 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.90 جنيه للشراء.

18.06 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

17.91 جنيه للشراء.

18.04 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

17.79 جنيه للشراء.

18.08 جنيه للبيع.

 

اليورو

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.88جنيه للشراء.

18.02جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.92 جنيه للشراء.

18.05جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.88 جنيه للشراء.

18.03جنيه للبيع.


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