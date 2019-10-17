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سعر الدولار اليوم الخميس 17-10-2019

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:16 ص
سعر الدولار اليوم الخميس 17-10-2019 الدولار
كتبت ريهام الباشا

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انخفض سعر الدولار اليوم الخميس 17-10-2019 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى  16.18جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا الأسعار التالية:

 

دولار

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.15 جنيه للشراء.

16.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.18 جنيه للشراء.

16.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.18 جنيه للشراء.

16.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.17 جنيه للشراء.

16.27 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.18 جنيه للشراء.

16.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.16 جنيه للشراء.

16.26 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.17 جنيه للشراء.

16.27 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.18جنيه للشراء.

16.28 جنيه للبيع.


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