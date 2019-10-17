سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

سعد الحريرى يعرب عن تقديره للرئيس السيسى ودور مصر الداعم للبنان

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:55 م
سعد الحريرى يعرب عن تقديره للرئيس السيسى ودور مصر الداعم للبنان رئيس حكومة لبنان سعد الحريرى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى ولدور مصر الداعم للبنان.

جاء ذلك خلال استقبال الحريرى ،  لسفير مصر فى بيروت نزيه النجارى، حيث أقام مأدبة تكريماً له بمناسبة قرب انتهاء مهمته فى لبنان، بحضور وزيرى الاتصالات والإعلام فى الحكومة اللبنانية، وسفراء الكويت وفلسطين والمملكة المتحدة، وعدد من المسؤولين اللبنانيين ومستشارى رئيس الوزراء سعد الحريرى.

وذكرت وزارة الخارجية ،  اليوم الخميس ، أن السفير النجارى عبر عن شكره وتقديره للدعم الذى وجده على مدار سنوات عمله فى لبنان، مؤكدا حرص مصر الكبير على دورها العربى وعلى تعزيز العلاقات مع لبنان وسائر الدول العربية ، وقام رئيس الحكومة بتسليم السفير درع تكريمى تقديراً لجهوده فى دعم لبنان.


سعد الحريرى

لبنان

السيسى

مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قرن من التعاون والإخوة بين مصر والكويت.. زيارة رئيس الوزراء الكويتى للقاهرة تفتح آفاقا جديدة فى العلاقات..اتفاقيات ثنائية ومباحثات مهمة مع الرئيس السيسى.. والوفد يضم عددا من الوزراء وممثلى منظمات المال والأعمال

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:58 م

اجتماع تشاورى للجنة نظر الملاحظات حول "التجارب السريرية" الأسبوع المقبل

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:08 م

رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى يؤكد إجراء السيسى "إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة".. كريستمان: الإنجازات وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمى.. "مدبولى" يدعو المستثمرين لضخ استثماراتهم.. ويبرز دور القطاع الخاص

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:57 م

السيسى يشهد حفل تخرج الدفعة الأول لكلية الطب بالقوات المسلحة.. الرئيس: "تلاتة بالله العظيم عمرى ماجاملت مخلوق أثناء خدمتى فى الجيش".. ويؤكد للمسؤولين: "لو عايزين تكافحوا الفساد فى بلادكم ما تجاملوش حد"

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة