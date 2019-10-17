زعيم حزب العمال البريطانى: نرفض اتفاق بريكست الجديد ولن ندعمه فى البرلمان

لندن (أ ش أ)

أعلن زعيم حزب العمال البريطانى المعارض جيريمى كوربين اليوم الخميس، أن حزبه لن يدعم اتفاق الخروج الجديد الذى توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبى، وذلك خلال التصويت عليه فى مجلس العموم (البرلمان) المقرر السبت.

وقال كوربين -فى تصريحات خاصة لتلفزيون (سكاى نيوز) البريطانى، إن الاتفاق لا يرقى إلى توقعات الحزب ويعد اتفاقا أسوأ من ذلك الذى توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماى ورفضه البرلمان.

كان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قد أكد - فى وقت سابق اليوم - أنه تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبى حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

وأضاف جونسون - فى تدوينة على موقع "تويتر" - "يجب على مجلس العموم البريطانى الموافقة وإتمام (بريكست) يوم /السبت/ المقبل حتى نتمكن من الانتقال لمناقشة الأولويات الأخرى مثل تكلفة المعيشة وهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وجرائم العنف".

من جانبه، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر التوصل إلى اتفاق جديد بشأن (بريكست).. وكتب - فى تغريدة - "عندما توجد إرادة يوجد اتفاق.. وقد توصلنا لاتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة، وهو اختبار لالتزامنا بالتوصل إلى حلول"، مطالبا المفوضية الأوروبية بالموافقة عليه.

فى سياق متصل.. أعلنت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطانى أنه سيتم طرح الاتفاق الجديد الذى تم التوصل إليه بشأن (بريكست) للتصويت داخل البرلمان البريطانى السبت المقبل.

وكان رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك قد صرح - فى وقت سابق - بأن أسس اتفاق حول بريكست باتت "جاهزة"، ويمكن أن تصبح واقعا ملموسا خلال ساعات.

وتظل أيرلندا قضية محورية مع عدم توافق لندن وبروكسل على كيفية تجنب العودة إلى حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، التى ستبقى عضوا فى الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبى قد أمهل لندن حتى الجمعة لتقدم تسوية مقبولة حول الحدود، تمهد لخروج منظم بعد أكثر من 3 أعوام من استفتاء يونيو 2016.