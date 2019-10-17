روسيا وإيران يؤكدان استعدادهما للإسهام فى الحوار بين سوريا وتركيا

كتب محمد جمال

أكد وزيرا خارجية روسيا سيرجى لافروف ووزير الخارجية الإيرانى ظريف استعداد روسيا وإيران للإسهام فى الحوار بين سوريا وتركيا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

واتهمت قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، جيش الاحتلال التركى باستخدام أسلحة محرمة دوليا فى هجومها على مدينة رأس العين الحدودية، حيث تخوض معارك عنيفة ضد قوات سوريا الديموقراطية منذ أكثر من أسبوع.

وقالت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إن 218 مواطناً سوريا استشهدوا جراء قصف الاحتلال التركى على مناطق شمال وشرق سوريا بينهم 5 من الكادر الطبي الذي كان ينقل الجرحى، فيما بلغ عدد الجرحى 653 مدنياً بينهم 35 طفلاً.

وأكدت سوريا أن العدوان التركى على الأراضى السورية وليد الأطماع التوسعية والأوهام البائدة لنظام أردوغان ويفقده موقع الضامن في إطار أستانا ، مؤكدة تلاحم كل السوريين في التصدي لهذا العدوان.