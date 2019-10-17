سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رجل الأعمال كامل أبو على يستحوذ على 6 فنادق بشرم الشيخ ومرسى علم

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:29 م
رجل الأعمال كامل أبو على يستحوذ على 6 فنادق بشرم الشيخ ومرسى علم رجل الآعمال كامل أبو على
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن رجل الآعمال كامل أبو على عن استحواذ مجموعته على 6 منتجعات سياحية جديدة فى شرم الشيخ ومرسى علم ( فنادق مجموعة بلبع ) بواقع 3 منتجعات بخليج نبق وخليج نعمة بشرم الشيخ و3 منتجعات بمدينة مرسى علم الساحرة وبطاقة فندقية تزيد عن 1250 غرفة وجناح فاخر وبإطلالة مباشرة على ساحل البحر الآحمر.
 
والجدير بالذكر أن مجموعته تدير حاليا 14 منتجعا سياحيا بشرم الشيخ والغردقة وسهل حشيش ومرسى علم، وأيضا تملك وتدير فندقين بمدينة مراكش المغربية وقد حصدت المجموعة مؤخرا العديد من الجوائز العالمية كهوليداى شيك وتريب أدفايزور.

كامل ابو على

فنادق

مرسى علم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السياحة الإلكترونية: التحول الرقمى طريق الشركات للتخلص من سيطرة منظمى الرحلات

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:52 م

حوادث الاعتداء على الكائنات البحرية انتهاك للأعراف الدولية.. مضايقات الغواصين للأسماك فى الأعماق تضر بالبيئة وتغير سلوكها.. إتلاف الشعاب المرجانية.. غرفة الغوص تطارد المخالفين.. والإيقاف والغرامة عقوبات تنتظرهم

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:00 م

"سي إن إن" تسلط الضوء على السياحة الاستشفائية بفيلم قصير عن اليوجا فى الأقصر

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:20 م

غرفة الشركات تبدأ تدريب موظفيها على بوابة العمرة الألكترونية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

سوبر كورة.. محمد صلاح ينقذ المسلمين من جرائم الكراهية فى ليفربول

سوبر كورة.. محمد صلاح ينقذ المسلمين من جرائم الكراهية فى ليفربول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة