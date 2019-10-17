رجل الأعمال كامل أبو على يستحوذ على 6 فنادق بشرم الشيخ ومرسى علم

كتبت آمال رسلان

أعلن رجل الآعمال كامل أبو على عن استحواذ مجموعته على 6 منتجعات سياحية جديدة فى شرم الشيخ ومرسى علم ( فنادق مجموعة بلبع ) بواقع 3 منتجعات بخليج نبق وخليج نعمة بشرم الشيخ و3 منتجعات بمدينة مرسى علم الساحرة وبطاقة فندقية تزيد عن 1250 غرفة وجناح فاخر وبإطلالة مباشرة على ساحل البحر الآحمر.

والجدير بالذكر أن مجموعته تدير حاليا 14 منتجعا سياحيا بشرم الشيخ والغردقة وسهل حشيش ومرسى علم، وأيضا تملك وتدير فندقين بمدينة مراكش المغربية وقد حصدت المجموعة مؤخرا العديد من الجوائز العالمية كهوليداى شيك وتريب أدفايزور.