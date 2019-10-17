رئيس وزراء بريطانيا: واثق من تأييد البرلمان لاتفاق الخروج من الاتحاد

رويترز

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الخميس إنه واثق من تأييد أعضاء البرلمان لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى فى تصويت يجرى فى مجلس العموم يوم السبت.

وقال جونسن للصحفيين "أنا واثق تماما من أنه عندما يدرس زملائى فى البرلمان هذا الاتفاق فإنهم سيصوتون له يوم السبت ثم فى الأيام التالية".

وأضاف "كما قلت ستكون فرصة جيدة جدا للنواب فى مجلس العموم للتعبير عن الإرادة الديمقراطية للشعب كما عبرنا عن ذلك مرات عدة وأن يتم تنفيذ عملية الخروج. لا أعتقد أن هناك أى سبب للتأجيل، علينا أن نفعل ذلك بحلول 31 أكتوبر".