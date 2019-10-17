سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء بريطانيا: واثق من تأييد البرلمان لاتفاق الخروج من الاتحاد

الخميس، 17 أكتوبر 2019 08:45 م
رئيس وزراء بريطانيا: واثق من تأييد البرلمان لاتفاق الخروج من الاتحاد بوريس جونسون
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الخميس إنه واثق من تأييد أعضاء البرلمان لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى فى تصويت يجرى فى مجلس العموم يوم السبت.

 

وقال جونسن للصحفيين "أنا واثق تماما من أنه عندما يدرس زملائى فى البرلمان هذا الاتفاق فإنهم سيصوتون له يوم السبت ثم فى الأيام التالية".

 

وأضاف "كما قلت ستكون فرصة جيدة جدا للنواب فى مجلس العموم للتعبير عن الإرادة الديمقراطية للشعب كما عبرنا عن ذلك مرات عدة وأن يتم تنفيذ عملية الخروج. لا أعتقد أن هناك أى سبب للتأجيل، علينا أن نفعل ذلك بحلول 31 أكتوبر".


بوريس جونسون

بريطانيا

بريكست

الاتحاد الأوروبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاتحاد الأوروبى يقر اتفاق بريكست المتفاوض عليه مع بريطانيا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:35 م

النمسا تؤيد الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى حول "بريكست "

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:10 م

رئيس المفوضية الأوروبية حول اتفاق "بريكست": لسنا بحاجة إلى مد أو إطالة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:43 م

جونسون يتوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى بشأن "بريكست".. والمعارضة ترفضه قبل إعلان تفاصيله.. رئيس الحكومة البريطانية يدعو البرلمان لإتمام الانفصال فى جلسة السبت.. وكوربين: الصفقة أسوأ مما توصلت إليه "ماى"

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميا.. تأجيل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد إلى 18 ديسمبر

رسميا.. تأجيل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد إلى 18 ديسمبر

نائب رئيس البنك الدولى: تمويل التنمية المستدامة يدعم الابتكار والشمول المالى

نائب رئيس البنك الدولى: تمويل التنمية المستدامة يدعم الابتكار والشمول المالى

موجز6.. صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

موجز6.. صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

اتحاد المصارف العربية: نلعب دورا هاما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال

اتحاد المصارف العربية: نلعب دورا هاما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة