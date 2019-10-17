رئيس وزراء السودان يجدد التزام حكومته بتعزيز مشاركة المرأة فى الحكم

كتبت - هناء أبو العز

أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السودانى، التزام حكومته بتعزيز مشاركة المرأة السودانية فى كافة مستويات الحكم المختلفة بالبلاد، مجدداً إشادته بالدور الفعال الذى لعبته المرأة السودانية فى ثورة ديسمبر المجيدة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، بمكتبه، وفد مبادرة لا لقهر النساء، وأثنى الوفد على التزام حكومة الفترة الإنتقالية تجاه إشراك المرأة فى أجهزة الدولة المختلفة وخاصة تعيين مولانا نعمات عبدالله محمد خير رئيساً للسلطة القضائية بالبلاد، وهى بذلك أول رئيسة قضاء فى السودان والعالم العربى.