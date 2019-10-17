رئيس وزراء إيطاليا: العمل العسكرى التركى فى سوريا "غير مقبول"

روما (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، رفضه الهجوم التركى على الأراضى السورية، وقال إن إيطاليا تعتبر العمل العسكرى لأنقرة الذى بدأ فى سوريا "أمراً غير مقبول".

وأوردت وكالة أنباء "آكى" الإيطالية، نقلا عن مصادر فى قصر كيجى (مقر الحكومة فى روما) - القول إن كونتى أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، طالبه خلالها بالقيام بدوره بمسؤولية "كعضو فى حلف شمال الأطلسى "ناتو".

وذكرت الوكالة، أنه خلال الاتصال كانت هناك لحظات توتر شديد، فى إطار الدعوات الحازمة والمتكررة من جانب كونتى لوقف هذه المبادرة العسكرية، ذات الآثار السلبية على السكان المدنيين.

ولفت كونتى، إلى الآثار السلبية والضارة من ناحية الأزمة الإنسانية، ومعاناة السكان المحليين وما يترتب عن ذلك من نزوح، حاثا إياه بشدة على سحب القوات من تلك المنطقة لتجنب تقويض النضال المشترك ضد تنظيم داعش ووضع أفق الحل السياسى لجهود الأمم المتحدة فى خطر.