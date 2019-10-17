رئيس شركة أباتشى الأمريكية: لدينا خطط لزيادة أنشطتنا بمصر بأحدث طرق التكنولوجية

هند مختار - تصوير سليمان العطفى

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جون كريستمان، رئيس شركة أباتشى الأمريكية، وحضر اللقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ووزير البترول والثروة المعدنية، والسفير ياسر رضا، سفير مصر فى واشنطن.

وخلال اللقاء أثنى رئيس الوزراء على التعاون القائم مع شركة أباتشى للبترول، معرباً عن تطلعنا لزيادة حجم استثمارات الشركة فى مصر.

من جانبه، أكد رئيس شركة أباتشى أن الشركة تنظر إلى قطاع البترول فى مصر نظرة مستقبلية واعدة، لاسيما فى ظل التطور الكبير الذى شهده هذا القطاع خلال السنوات الماضية، مضيفاً أن "أباتشى" لديها خطط لزيادة أنشطتها فى مصر، واستخدام أحدث الطرق التكنولوجية فى البحث والاستكشاف.

ووجه رئيس أباتشى الشكر لمصر على دعمها ومساندتها للشركة، وتذليل أية صعوبات تواجهها.

فى ذات الإطار، أشاد وزير البترول بالتعاون المثمر مع شركة أباتشى، مؤكداً أن الرئيس السيسى يُقدر جهود الشركة، لا سيما وأن الشركة دعمت جهود مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال اتصالاتها بكل المؤسسات الاقتصادية الدولية.



