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رئيس جامعة المنوفية يسلم نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب مهام عملها

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:10 م
رئيس جامعة المنوفية يسلم نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب مهام عملها رئيس جامعة المنوفية يسلم نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب مهام عملها
المنوفية -محمد فتحى

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سلم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الدكتورة نانسى أسعد مهام عملها نائبا لرئيس الجامعة لشئون التعليم ولقائها بمكتبها اليوم، موجها لها التهنئة كأول سيدة تشغل هذا المنصب بجامعة المنوفية، مؤكدا دور المرأة فى المجتمع وقدرتها على تقلد كافة المناصب بكفاءة عالية، وهذا الاختيار يمثل نقطة تميز جديدة للجامعة.

واستعرض مبارك الخطوط العريضة لمهام القطاع وما يضمه من وحدات مختلفة تخص الطلاب بالدرجة الأولى، وأهمية هذا القطاع الحيوى بالجامعة، مؤكدا على دعمه الكامل للقطاع والعاملين به واستمرار روح الفريق الواحد الذى يميز جامعة المنوفية.

حضر اللقاء المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة ومرفت بطيقه مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، المحاسب خالد عبد السلام مدير عام العلاقات العامة والإعلام، والعاملين بمكتب النائب.

كان الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قد أعلن صدور القرار الجمهورى بتعيين الدكتورة نانسى أسعد نائبا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وجدير بالذكر أن الدكتورة نانسى أسعد شغلت منصب عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ووكيلا لكلية الطب للتعليم والطلاب.

 

 


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