رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكى: نتطلع للعمل مع مصر خلال الفترة القادمة

واشنطن (أ ش أ)

أعربت كيمبرلى ريد رئيس، بنك التصدير والاستيراد الأمريكى عن تطلع البنك للعمل مع مصر خلال الفترة القادمة من أجل تعزيز فرص الشركات الأمريكية فى السوق المصرى، مشيرةً إلى أن وفداً من البنك سيزور مصر فى نوفمبر القادم، من أجل بحث تفاصيل التعاون المقترح.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى إطار زيارته الحالية لواشنطن، مع كيمبرلى ريد رئيس، بنك التصدير والاستيراد الأمريكى. وحضر اللقاء وزراء: الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، وسفير مصر فى واشنطن.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه البنك فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة فى الفترة القادمة، مضيفاً أنه يمكن ان تتضمن مناقشات وفد البنك الذى سيزور مصر دراسة مجالات التعاون فى تحلية المياه، والربط الكهربائي، ودعم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

وفى هذا الإطار، اقترح وزير البترول أن يساهم البنك فى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص الراغب فى الاستثمار فى مجال الغاز ضمن مبادرة غاز شرق المتوسط، نظراً لأهمية هذا المجال بالنسبة لمسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة.

وخلال الاجتماع، تم اقتراح تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية، وبالتنسيق مع السفارة فى واشنطن من أجل تعريف الشركات الأمريكية بالفرص المتاحة فى مصر، حتى يتسنى تعزيز تواجد هذه الشركات فى السوق المصرى.