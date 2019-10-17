سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكى: نتطلع للعمل مع مصر خلال الفترة القادمة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:31 م
رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكى: نتطلع للعمل مع مصر خلال الفترة القادمة الدكتور مصطفى مدبولى ونائب الرئيس الأمريكى
واشنطن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت كيمبرلى ريد رئيس، بنك التصدير والاستيراد الأمريكى عن تطلع البنك للعمل مع مصر خلال الفترة القادمة من أجل تعزيز فرص الشركات الأمريكية فى السوق المصرى، مشيرةً إلى أن وفداً من البنك سيزور مصر فى نوفمبر القادم، من أجل بحث تفاصيل التعاون المقترح.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى إطار زيارته الحالية لواشنطن، مع كيمبرلى ريد رئيس، بنك التصدير والاستيراد الأمريكى. وحضر اللقاء وزراء: الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، وسفير مصر فى واشنطن.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه البنك فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة فى الفترة القادمة، مضيفاً أنه يمكن ان تتضمن مناقشات وفد البنك الذى سيزور مصر دراسة مجالات التعاون فى تحلية المياه، والربط الكهربائي، ودعم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

وفى هذا الإطار، اقترح وزير البترول أن يساهم البنك فى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص الراغب فى الاستثمار فى مجال الغاز ضمن مبادرة غاز شرق المتوسط، نظراً لأهمية هذا المجال بالنسبة لمسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة.

وخلال الاجتماع، تم اقتراح تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية، وبالتنسيق مع السفارة فى واشنطن من أجل تعريف الشركات الأمريكية بالفرص المتاحة فى مصر، حتى يتسنى تعزيز تواجد هذه الشركات فى السوق المصرى.

 


رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

بنك التصدير والاستيراد الامريكى

الولايات المتحده

كيمبرلى ريد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زعيم الأقلية الجمهورية بخارجية النواب الأمريكى لــ"رئيس الوزراء": مصر ستظل شريكاً محورياً لا غنى عنه لنا.. والسيسى يتمتع بالرؤية والقيادة.. مدبولى: الاستثمار فى مصر يتيح فرصاً للتصدير إلى العالم

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:29 م

مصطفى مدبولى يلتقى نائب الرئيس الأمريكى ومديرة صندوق النقد بواشنطن

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:48 ص

نشاط مكثف لرئيس الوزراء فى واشنطن

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:02 م

رئيس الوزراء من واشنطن: مستعدون لتقديم حوافز استثمارية للشركات الأمريكية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:05 م

رئيس الوزراء يشارك فى غداء عمل استضافته غرفة التجارة العربية الأمريكية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

سوبر كورة.. محمد صلاح ينقذ المسلمين من جرائم الكراهية فى ليفربول

سوبر كورة.. محمد صلاح ينقذ المسلمين من جرائم الكراهية فى ليفربول

حماتى مش ملاك .. قاتل والدة زوجته : حرضت ابنتها على عصيانى

حماتى مش ملاك .. قاتل والدة زوجته : حرضت ابنتها على عصيانى

ضبط آلاف العملات الأجنبية بحوزة أحد تجار السوق السوداء

ضبط آلاف العملات الأجنبية بحوزة أحد تجار السوق السوداء

6 دولار شهريا تكلفة استخدام واتساب وسكايب وفايبر وفيس تايم وفيسبوك فى لبنان

6 دولار شهريا تكلفة استخدام واتساب وسكايب وفايبر وفيس تايم وفيسبوك فى لبنان

شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات مثيرة من حصاد 3 جولات بالدورى المصرى

شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات مثيرة من حصاد 3 جولات بالدورى المصرى

برشلونة يرفض نقل الكلاسيكو إلى البرنابيو ويرحب بالتأجيل

برشلونة يرفض نقل الكلاسيكو إلى البرنابيو ويرحب بالتأجيل

ضبط 500 طربة حشيش و10 كليو أفيون بمخزن سرى داخل سيارة ..صور

ضبط 500 طربة حشيش و10 كليو أفيون بمخزن سرى داخل سيارة ..صور

يوفنتوس يحقق نصف قيمة صفقة رونالدو من مبيعات قميصه

يوفنتوس يحقق نصف قيمة صفقة رونالدو من مبيعات قميصه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة