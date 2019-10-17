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رئيس الوزراء اليابانى يزور المناطق المتضررة جراء إعصار "هاجيبيس" بشمال البلاد

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:45 ص
رئيس الوزراء اليابانى يزور المناطق المتضررة جراء إعصار "هاجيبيس" بشمال البلاد رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
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زار رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، المناطق المتضررة بشمال البلاد جراء إعصار (هاجيبيس)، متعهدًا بأن الحكومة ستقدم الدعم اللازم لتعافى المنطقة.
 
وقال آبى، حسبما نقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الخميس، "من المحتمل أن يتم تأجيل الموكب الملكى احتفالًا بتنصيب الإمبراطور ناروهيتو المقرر الثلاثاء المقبل؛ لإتاحة الوقت للحكومة للتعامل مع الكارثة"، مؤكدًا دعمه للمنطقة وسكانها لحين الانتهاء من إعادة الإعمار.
 
ولا زالت جهود البحث والإنقاذ مستمرة حتى اليوم لانتشال العالقين بالمناطق الجبلية المغمورة بالمياه، ووصلت حصيلة الضحايا حتى الآن إلى 77 قتيلًا.
 
يُشار إلى أن إعصار (هاجيبيس) قد ضرب شمال ووسط اليابان نهاية الأسبوع الماضي، مصحوبًا بهطول أمطار تاريخى تسبب فى فيضان الأنهار وغمر وتدمير وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.
 

اليابان

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