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رئيس الوزراء السودانى يصدر قرارات بتعيينات جديدة فى عدة وزارات

الخميس، 17 أكتوبر 2019 09:43 م
رئيس الوزراء السودانى يصدر قرارات بتعيينات جديدة فى عدة وزارات رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك
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أصدر رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتورعبد الله حمدوك، قرارا اليوم بتعيين عبد القادر محمد أحمد تركاوى وكيلا لوزارة الزراعة والموارد الطبيعية.

 

ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، الزراعة والموارد الطبيعية، العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

 

كما أصدر رئيس الوزراء السواني، قرارا بإعفاء أسمهان أحمد البشير من وظيفة وكيل وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، وتعيين محمد مدنى الشابك وكيلا للتنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووجه القرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

 

كما أصدر رئيس الوزراء السوداني، قرارا بإعفاء المهندس أحمد حماد محمد من وظيفة وكيل الرى بوزارة الموارد المائية والرى والكهرباء، وتعيين المهندسة رحمة الله محمد موسى، وكيلا لوزارة الرى والموارد المائية، ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، الرى والموارد المائية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

 

كما أصدر رئيس الوزراء السودانى قرارا بإعفاء المهندس خضر محمد قسم السيد، من منصب رئيس الجهاز الفنى للموارد المائية، وتعيين كل من صالح حمد حامد عمر رئيسا للجهاز الفنى للموارد المائية، وحسن أبو البشر على نائبا لرئيس الجهاز الفنى للموارد المائية. ووجه القرار وزارتى الرى والموارد المائية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.


عبد الله حمدوك

السودان

تعيينات

عبد الله حمدوك

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