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رئيس النيل لحليج الأقطان: ننتظر قرار تقييم الشركة من القابضة للتشييد

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:01 ص
رئيس النيل لحليج الأقطان: ننتظر قرار تقييم الشركة من القابضة للتشييد السيد عبد العليم الصيفى
كتب عبد الحليم سالم

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كشف السيد عبد العليم الصيفى ،رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان ، أن المدة المحددة للانتهاء من التقييم الجديد لأصول الشركة ، والذى تقوم به مكاتب فنية مكلفة من الشركة القابضة للتشييد والتعمير ،التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام انتهت الثلاثاء وننتظر وصول قرار بقيمة التقييم الجديد.

أضاف السيد الصيفى لـ" اليوم السابع" أن الشركة تنتظر التقييم الجديد ،والذى نأمل ألا يختلف كثيرا عن التقييم السابق ،حتى يتسنى لنا جمع قيمة المبلغ وسداداه للحكومة ، وبالتالي المضى قدما فى بقية الإجراءات.

أشار الصيفى إلى  أن المتوقع أن يكون التقييم الجديد فى حدود 250 مليون جنيه ، مما يفتح المجال للإسراع فى توقيع التسوية مع وزارة قطاع الأعمال العام  ،ولا سيما انه مفوض لاستكمال الاجراءات مع الجهات الحكومية .

وكانت القابضة للتشييد والتعمير أسندت عملية التقييم لمكتب استشارى فى سبتمبر الماضى ، بعد مرور 6 أشهر على التقييم السابق بناء على قرار وزير قطاع الأعمال العام.

 


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