رئيس المفوضية الأوروبية حول اتفاق "بريكست": لسنا بحاجة إلى مد أو إطالة

بروكسل (أ ش أ)

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن الاتفاق الجديد الذى توصل إليه قادة الاتحاد الأوروبى ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" يعنى "أننا لسنا بحاجة إلى أى نوع من المد أو الإطالة"، واصفًا الاتفاق بأنه "عادل ومتوازن".

وأضاف يونكر - خلال مؤتمر صحفى عقده مع جونسون فى مقر الاتحاد الأوروبى فى العاصمة البلجيكية /بروكسل/ - "أن الاتفاق الجديد يعد اختبارًا لالتزامنا حول إيجاد حل لأزمة (بريكست)"، مشيرًا إلى أنه يمنح التأكيد فى الوقت الذى كان الاتفاق الأساسى لـ"بريكست" يثير الشكوك.

ولفت يونكر إلى أن الاتفاق الجديد يحمى حقوق المواطنين فضلًا عن ضمان أن يسود السلام والاستقرار فى إيرلندا الشمالية.

وأكد يونكر أنه يتطلع لإتمام الاتفاق خلال اتصالاته المقبلة مع رئيس الوزراء البريطاني، موضحًا أن المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا ستبدأ فورًا فى الأول من نوفمبر القادم بمجرد موافقة مجلس العموم البريطانى على الاتفاق الأخير والذى من المقرر أن يتم التصويت عليه يوم /السبت/ القادم.

وتابع يونكر: "الأمر لا يتعلق بموافقة مجلس العموم البريطانى فقط على الاتفاق، لكن يجب أيضًا موافقة البرلمان الأوروبى عليه".

من جانبه، قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن اتفاق "بريكست" الجديد جيد وعادل ومقبول لكل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ويعكس حجم الجهود الضخمة التى بذلها الجانبان للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وثمن جونسون -خلال المؤتمر الصحفي- تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية حول حماية عملية السلام فى الجزيرة الأيرلندية وأيرلندا الشمالية، منوها بأن الاتفاق يعنى خروجًا حقيقيًا لبريطانيا من الاتحاد يحقق أهداف المملكة المتحدة.

وتابع قائلًا: "تلك هى اللحظة التى توصلنا فيها إلى اتفاق بشأن بريكست وبعد ذلك سنعمل معًا لبناء مستقبلنا وشراكتنا الإيجابية للجانبين".

بدوره، اختتم يونكر المؤتمر الصحفى قائًلا: "سعيد للتوصل إلى اتفاق.. وحزين على خروج بريطانيا".