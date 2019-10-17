رئيس الصين يدعو للتكاتف مع الدول العربية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

بكين (أ ش أ)

دعا الرئيس الصينى "شى جين بينج" إلى التكاتف بين بلاده والدول العربية فى تعزيز التنمية الإعلامية المتكاملة، ودفع الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

جاء ذلك فى رسالة للرئيس الصينى بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة لملتقى التعاون الصينى العربى فى مجال الإذاعة والتلفزيون الذى افتتح اليوم الخميس، فى مدينة هانجتشو بمقاطعة تشجيانج شرقى الصين.

وقال بينج -فى رسالته التى تم عرضها فى مراسم افتتاح الملتقى- إنه أعلن عن تأسيس شراكة استراتيجية صينية عربية موجهة للمستقبل والتعاون الشامل والتنمية المشتركة، وذلك فى الاجتماع الوزارى الثامن لمنتدى التعاون بين الصين والدول العربية فى يوليو من العام الماضي، مشيرًا إلى أن التعاون الودى بين الصين والدول العربية دخل مرحلة تاريخية جديدة.

وأكد بينج أهمية تكاتف الجانبين فى تعزيز التنمية الإعلامية المتكاملة، وبناء وسائل إعلام الإذاعة والتلفزيون الذكية، وتطوير شبكة الإذاعة والتلفزيون الذكية، وذلك لتقديم المزيد من المساهمات لتعزيز العلاقات الشعبية بين الصين والدول العربية ودفع الشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول العربية.