رئيس البرلمان الأوروبى يدعو لتعليق التفاوض مع تركيا حول انضمامها للاتحاد

وكالات أنباء

طالب البرلمان الأوروبى الحكومة التركية بوقف عمليتها العسكرية شمال شرق سوريا ضد المقاتلين الأكراد فورا، داعيا إلى تطبيق إجراءات سياسية وعقوبات اقتصادية بحقها حتى قيامها بذلك.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ساسولي، فى مؤتمر صحفى عقده، اليوم الخميس، على هامش قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل: "نشهد حربا جارية ونريد من تركيا أن توقف فورا العملية. ونريد أن يتخذ الاتحاد الأوروبى خطوات سياسية ودبلوماسية من أجل تحقيق ذلك".

ودعا ساسولى إلى تعليق المفاوضات مع تركيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وحثه على فرض عقوبات أشد قسوة على تركيا تشمل الصفقات المعمول بها.

وقال رئيس البرلمان الأوروبى فى هذا السياق: "يجب تعليق هذه العملية. ولا يمكننا قبول دولة تتصرف بمثل هذه الطريقة".

من جهته قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، إن باريس تعمل من "أجل وقف أوروبى جماعى لمبيعات الأسلحة لتركيا"، بحسبما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وأفاد ماكرون بأن بلاده تتطلع إلى "موقف أوروبى موحد وحازم ضد الهجوم التركى فى سوريا"، وحذر الرئيس الفرنسي، فى تصريحات قبيل بدء قمة قادة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، من أن الغزو قد يعيد نشاط تنظيم "داعش".

وصرح أيضا بأنه يجب على الاتحاد الأوروبى العمل مع شركائه الدوليين الرئيسيين "لوضع حد لهذا الهجوم الذى يخلق دراما إنسانية حقيقية".

وكان الرئيس الفرنسى قد ندد العملية العسكرية التركية فى شمال سوريا، وطالب أنقرة بوقف الهجوم.