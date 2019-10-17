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دونالد ترامب: تعاملنا بأسلوب غير تقليدى سمح بالاتفاق مع تركيا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 08:36 م
دونالد ترامب: تعاملنا بأسلوب غير تقليدى سمح بالاتفاق مع تركيا ترامب
كتب هيثم سلامة

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى كلمة له، تعاملنا بأسلوب غير تقليدي سمح بالتوصل إلى هذا الاتفاق مع تركيا، و إن العقوبات على تركيا لن تكون ضرورية الآن. 

وأضاف ترامب، على تركيا والأكراد عمل ما هو لازم للتهدئة، وأعتقد أن أردوغان يرغب بصمود اتفاق وقف النار في شمال سوريا. 

وكان قد أعلن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا اتفقتا على وقف إطلاق النار فى شمال سوريا.

وأكد بنس أنه اتفق مع الجانب التركى على حماية الأقليات فى سوريا والسجون، وأكد بنس أن الاتفاق مع أردوغان أنقذ حياة الملايين.

وأوضح بنس أن أنقرة وواشنطن اتفقا على إيجاد حل للمنطقة الأمنة بشمال سوريا، مضيفا أن الاتفاق يتضمن عدم دخول تركيا فى عمل عسكرى فى مدينة كوبانى السورية.

 

 

 


ترامب

تركيا

وقف إطلاق النار

سوريا

شمال سوريا

الحرب فى سوريا

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