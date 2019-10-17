خريجو طب القوات المسلحة يستعرضون مهاراتهم الطبية أمام الرئيس السيسي

كتب سمير حسنى

استعرض بعض خريجى كلية طب القوات المسلحة، بعض المهارات الطبية باستخدام نماذج من المحاكيات الطبية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال حفل تخرج الدفعة الأولى "طب القوات المسلحة"، دفعة المشير محمد عبد الغنى الجمسي.

وتعد كلية الطب العسكرى، أحد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى صدق على إنشائها وقت توليه وزارة الدفاع، وذلك للارتقاء بمهنة الطب فى القوات المسلحة، لخدمة القطاعين العسكرى والمدنى، وكانت من أهم توصياته، ضرورة التعاون مع الجامعات العالمية، بهدف تخريج جيل من الأطباء على مستوى العالم، يكونون نواة للدفع بهم ليس فى مصر وحدها ولكن فى مختلف الدول، وبداية جديدة لتعزيز شهادة الطب المصرية فى كافة المحافل والوظائف الدولية.