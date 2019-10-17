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حماتى مش ملاك .. قاتل والدة زوجته : حرضت ابنتها على عصيانى

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:27 م
حماتى مش ملاك .. قاتل والدة زوجته : حرضت ابنتها على عصيانى جثة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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فتحت نيابة الأميرية تحقيقا موسعا مع عامل، وذلك بتهمة قتل حماته بسبب خلافات أسرية، كما أمرت النيابة بدفن جثة المجنى عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحة، كما أمرت بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول الواقعة، وورود صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
 
وكشف المتهم في اعترافاته امام النيابة، أن المجني عليها كانت سيدة سليطة اللسان، تحرض ابنتها على عصيانه وترك المنزل والطلاق منه لأسباب واهية، موضحا أنه تخلص منها بعد أن منعته من رؤية طفله، لافتا إلى أنه أثناء ذلك نشبت بينهما مشاجرة، تعدى خلالها عليها بالضرب المبرح حتى سقطت وفارقت الحياة.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغا من الأهالي يفيد باعتداء عامل على حماته بالضرب حتى فارقت الحياة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 
وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة، 60 سنة، بها آثار كدمات متفرقة بجسدها، تم نقلها إلى المشرحة.
 
وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال الجيران وشهود العيان، تبين أن ابنة المجني عليها تركت منزل زوجها ومكثت مع والدتها، وبعد فترة أنجبت طفلا فحضر الزوج لأخذ طفله وتصدت المجني عليها له ومنعته من أخذ الطفل، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة اعتدى عليها المتهم بالضرب حتى سقطت على الأرض مرافقة للحياة، ثم فرّ هاربا.
 
وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم الأميرية والقوة المرافقة له، من ضبط المتهم في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.
 
تم تحرير اامحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقتل مسنة

خلافات أسرية

قسم الأميرية

اليوم السابع بلس

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