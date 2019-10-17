حبس عاطل بعد ضبط مواد مخدرة بحوزته قبل توزيعها على عملائه فى امبابة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة بحبس عاطل، لاتهامه بحيازة ربع كيلو من مخدر الهيروين بإمبابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة.

وأمرت النيابة بعرض المواد المضبوطة بحوزة المتهم على المعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، اتجار "فتحى.ا" عاطل، بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بإمبابة.

وبإعداد عدة أكمنة، ورصد تحركات المتهم، تمكن المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، من القبض عليه، وبحوزته 140 لفافة هيروين، بلغ وزنها ربع كيلو، بالإضافة إلى هاتف محمول، ومبلغ 5415 جنيه.

حرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق.