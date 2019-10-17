حبس عاطل بتهمة حيازة مخدر الاستروكس فى المرج

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق ضبط بحوزته 2 كيلو من مخدر الاستروكس .

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من إدارة مكافحة المخدرات وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "م.ب.و" 35 سنة عاطل يقيم بدائرة قسم شرطة المرج، اثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته" 2 كيلو و 140 جرام استروكس المخدر، 445 جنيها، 2 هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار والمبلغ المالى، من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.