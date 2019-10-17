حبس صاحب شركة لاتهامه بالنصب على راغبى السفر بالشروق

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس صاحب شركة لاتهامه بالنصب على راغبى السفر للخارج بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووردت معلومات للواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أن صاحب شركة المصريين لإلحاق العمالة للخارج، يتخذ من إحدى الشقق المستأجرة بمساكن الشروق ـ مقرا للشركة عمله والتى تخصص نشاطها فى إيهام المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها، دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة وبدون ترخيص، مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال عليهم.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده بالشركة، وبحوزته علي كمية من الاستمارات بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي العمل بالداخل والخارج .

واعترف بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.