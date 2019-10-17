حبس سائق انتحل صفة شرطى لإنهاء تراخيص السيارات بعين الصيرة

كتب سليم على

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، انتحل صفة شرطى لإنهاء تراخيص السيارات بعين الصيرة، وأمرت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن قسم مباحث المرور، من ضبط "ا.ع.ب" 39 سنة سائق بشركة لصيانة السيارات، أثناء تواجده بوحدة تراخيص مرور عين الصيرة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لانتحاله صفة أمين شرطة بقطاع الأمن الوطنى، وبحوزته جهاز لاسلكى ماركة Kenwood، أثناء قيامه بإنهاء إجراءات استخراج رخصة قيادة "ع.ت.ع" 20 سنة عاطل ومقيم 14 حارة محمد الريدي ـ دائرة قسم شرطة السيدة زينب، مقابل مبلغ مالى 1000 جنيه يتحصل عليها المتهم عقب استخراج الرخصة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بقيامه بإيهام المترددين على الوحدة بأنه من رجال الشرطة، وقدرته على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات ورخص القيادة، خاصتهم مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها بعد إنهاء الإجراءات، وأضاف أن الجهاز اللاسلكى المضبوط بحوزته خاص بجهة عمله، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.