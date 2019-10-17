حبس المتهمة بقتل شاب وتعذيب شقيقه بتلبانة 4 أيام على ذمة التحقيقات

الدقهلية - سارة الباز

أصدرت النيابة العامة لمركز المنصورة قرارًا بحبس المتهمة بقتل ابن تلبانة وشقيقه، الذي ظهر في فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مشاهد تعذيب له قبل وفاته 4 أيام ذمة التحقيقات.

كما أصدرت النيابة العامة، اليوم، قرارًا بإخلاء سبيل 11 من أهالي قرية تلبانة الذين تم إلقاء القبض عليهم، لقيامهم بحرق منزل وإعاقة قوات الحماية المدنية عن القيام بعملها وإطفاء الحريق في أعقاب وفاة ابن قريتهم "أحمد.ا.ر.أ"، بعد انتشار فيديو تعذيب له في منزل سيدة.

وكان قد تم إلقاء القبض بالأمس على 33 شخصا من أهالي قرية تلبانة في أعقاب الحادث، ومازال التحقيق مستمرا، واستمعت النيابة لأقوال شقيق المجنى عليه في التحقيقات الأولية التي أكد فيها أن السيدة المتهمة استعانت بشاب آخر لتقييده بالجنازير هو وأخيه وتعذيبهما، ثم أمرته بفكه وهددت محمد بعصا غليظة وسكين، وقامت بحرق ظهر أخيه أمامه بسكين مدعية أنها فقدت خاتمها من المنزل، وأجبرته على ضرب أخيه، وقامت بتصويره وتمكن هو من الهرب من الشباك والنزول على مواسير الصرف الصحي.

وأنكرت المتهمة "أمينة.ح.م.ح" التهم الموجهة إليها من قبل النيابة، وأكدت أن المجنى عليه وشقيقه كانا يعملان لديها في قضاء حوائجها، وادعت أن المتوفى كان يتعاطى الإستروكس.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائي بالمديرية بورود بلاغ لمركز المنصورة يفيد بوفاة شاب بعد تعرضه للتعذيب يدعى أحمد.ا، 19 عاما، مقيم بذات القرية.

فانتقل اللواء فاضل عمار، واللواء سيد سلطان، والحكمدار ووحدة مباحث مركز المنصورة لموقع الحادث للبحث والتحقيق والوقوف على تفاصيل الجريمة، وما زال التحقيق جاريًا، وتم إلقاء القبض على السيدة المتهمة بقتل الشاب، وتدعى "أمينة.ح.م.ح" وشهرتها "فادية"، 52 عامًا، موظفة بالوحدة الصحية بتلبانة.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو يوضح تعذيب الشاب المتوفى على يد آخر تبين أنه شقيقه، ويظهر صوت المتهمة أثناء مطالبتها له بضربه والضغط عليه للاعتراف بأخذ الخاتم وكيفية أخذه.

وشيعت جنازة المجني عليه من مسقط رأسه بقريته تلبانة في ظل تواجد مكثف لقوات الأمن بعد استخراج تصريح الدفن للجثة وعرضها على الطب الشرعي.