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حالة الطقس اليوم الخميس 17/10/2019 فى مصر والدول العربية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 17/10/2019 فى مصر والدول العربية حالة الطقس
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الخميس ، ففى مصر،  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ السواحل اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﺔ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ  ﺣﺎر على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ.
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

 
كما يتوقع الخبراء أن ﺗﻘﻞ الروية فى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء  ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠى ﺟﻨﻮب ﺳﻴﻨﺎء  ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 23 ، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة.
 
 

الطقس فى الأردن 

 
نهاراً
 
يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، لتُصبح حول معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام.
ويبقى الطقس غير مستقر وغائماً جزئياً، إذ تظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، ويُحتمل هُطول زخات رعدية من المطر فوق أجزاء متفرقة وعشوائية من البلاد،قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيّقة. 
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. 
 وفي خليج العقبة:
 - الرياح: شمالية معتدلة السرعة.
 - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).
 - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.
 
 
ليلاً
 
تسود أجواء لطيفة في مُختلف المناطق تميل الى البرودة في المناطق المرتفعة والسهول الشرقية.
وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية، مع فرصة ضعيفة لهُطول زخات محليّة من الأمطار. 
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.
 
 

الطقس فى فلسطين 

 
يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية معتدلة نهاراً ، وتكون هناك فرصة ضعيفة ومحدودة لهطول زخات محلية في بعض المناطق ، ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبياً بوجه عام خصوصاً في الجبال مع فرصة واردة لزخات محلية متفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات الليل الى شمالية شرقية مع طقس بارد نسبياً في القمم العالية.
 
 

الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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