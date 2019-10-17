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جونسون: توصلنا لاتفاق "عظيم" للخروج مع الاتحاد الأوروبى

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:09 م
جونسون: توصلنا لاتفاق "عظيم" للخروج مع الاتحاد الأوروبى جونسون
رويترز

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قال رئيس الوزراء البريطاني  بوريس جونسون اليوم، الخميس، إن بريطانيا، والاتحاد الأوروبي ، توصلا إلى اتفاق جديد "عظيم" للانفصال، البريكست ، وحث نواب البرلمان على الموافقة عليه مطلع الأسبوع المقبل.

وكتب جونسون على تويتر "توصلنا إلى اتفاق جديد عظيم يستعيد السيطرة على الأمور".

 

وأضاف ، "الآن ينبغي أن يتمم البرلمان يوم السبت ، مسألة الخروج من الاتحاد الأوروب،ي حتى نتمكن من الانتقال إلى أولويات أخرى مثل تكلفة المعيشة والخدمات الصحية الوطنية والجريمة العنيفة والبيئة".

 

وقال رئيس المفوضية الأوروبية ، جان كلود يونكر، إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي، توصلا إلى اتفاق جديد للخروج.

 

وأضاف "عندما تكون هناك إرادة يكون هناك اتفاق، لدينا واحد! إنه اتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهو دليل على التزامنا بإيجاد حلول ، أوصي بإقرار الاتفاق (في قمة الاتحاد الأوروبي)".

 

 

 

 


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الاتحاد الأوروبي

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رئيس المفوضية الأوروبية

البريكست

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