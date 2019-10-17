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بالمرحلة الثالثة..

جهاز المشروعات: خمسون مصنعاً للأثاث الفاخر والديكور ينضمون إلى "صنع فى دمياط"

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:50 ص
جهاز المشروعات: خمسون مصنعاً للأثاث الفاخر والديكور ينضمون إلى "صنع فى دمياط" صنع فى دمياط
كتب إسلام سعيد

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بعد نجاح المرحلة الأولي والثانية لمعرض "صنع في دمياط" الذي يقيمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع محافظة دمياط، بدأت المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تستمر حتى  4 نوفمبر القادم .
 
وكشف بيان لجهاز المشروعات الصغيرة، انضمام خمسين مصنع جديد للأثاث الفاخر الاستيل والمودرن، وبذلك وصل عدد المصانع المشاركة في المعرض إلي 150 مصنع تبادلوا مواقعهم علي مدار مراحل المعرض الثلاثة.
 
وأشاد زوار المعرض الذي بدأ منذ 26 سبتمبر الماضي بجودة المعروضات وذوقها الرفيع حيث تم اختيار المصانع المشاركة في المعرض بعناية حتى تظهر التطور الذي شهدته صناعة الأثاث في دمياط، كما أشاد الزائرين بالأسعار التنافسية التي شملت كل منتجات المعرض والتي تقل عن مثيلها في الأسواق بنسبة كبيرة، ويضم المعرض الان مجموعة منتجات متميزة منها (غرف نوم وسفرة وانتريهات وصالونات وغرف اطفال وتحف وانتيكات) .
 
وأكدت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أهمية هذا المعرض في الترويج للمصانع الوطنية المتخصصة في الأثاث والتي اشتهرت بها محافظة دمياط.
 
وأشارت إلي أن المعارض تشجع زائريها علي امتلاك منتجات مصرية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة لأنها من المصانع للمشترين بشكل مباشر، وصرحت بأن الجهاز يشارك في الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني والتسويقي لتلك المشروعات.
 
وأكدت أهمية تشجيع هذه الصناعة الوطنية سواء من الدولة أو المواطنين والعمل علي النهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة والتي تعتبر قلعة من قلاع صناعة الأثاث في المنطقة العربية.
 
وجدير بالذكر أن معرض "صنع في دمياط 2019" يقام بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر، ويستقبل الجمهور من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 9 مساء (بوابات 1و4).

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