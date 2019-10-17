جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة إبراهيم الدسوقى، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أوتداولها طبقا لجداول قانون المخدرات .

وصرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أن أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط اير إيطاليا القادمة من مالبينزا، إشتبه حسن أبو زهرة مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة هيثم الدمرداش مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على إبراهيم الدسوقى مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من هيثم الدمرداش مأمور الجمرك، وخالد محمود عبد العظيم مدير الحركة، فتبين وجود 200 قرص من أقراص الترامادول المخدر و 10 امبولات لعقار أكيوبان المخدر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 48 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات .