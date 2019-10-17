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جامعة سوهاج تطلق قافلة مجمعة لقرية الخنانسة ضمن القرى الأكثر احتياجا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:38 م
جامعة سوهاج تطلق قافلة مجمعة لقرية الخنانسة ضمن القرى الأكثر احتياجا قافلة مجمعة لقرية الخنانسة
سوهاج - محمود مقبول

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نظمت جامعة سوهاج قافلة طبية مجمعة لخدمة أهالي قرية الخنانسه غرب بمركز المنشاة بالمحافظة، وذلك بالتعاون بين كليات الطب البشري والطب البيطري والزراعة، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة.

وقال أن ذلك  ضمن القرى الأكثر إحتياجا والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير المزيد من الرعاية والإهتمام بالفئات الأكثر احتياجاََ في المجتمع، موضحاً أن القافلة تضمنت العديد من التخصصات في مجالات الطب البشري والبيطري والإرشاد الزراعي، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان، وكذلك تنظيم عدد من الندوات التوعوية في تلك المجالات.

 وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تأتى ضمن أنشطة الخطة الخمسية المعتمدة لخدمة المجتمع والتى أقرها مجلس الجامعة، ووجه بتنفيذها رئيس الجامعة، بهدف مد يد العون ومساعدة المجتمع، وتقديم خدمة طبية علاجية توعوية متميزة.

 وأضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل كلية الطب البشري لخدمة المجتمع والمشرف علي القافلة الطبية، أنه تم توقيع الكشف الطبي علي 1035 مواطن وتقديم العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى تحويل 7 حالات للمستشفى الجامعي لتجهيزهم لإجراء عمليات جراحية عاجلة لهم، مشيراً إلى أن القافلة شملت العديد من التخصصات مثل الباطنة، الأطفال، جراحة المسالك البولية، الجراحة العامة، الجلدية، النساء والتوليد، أنف وأذن، رمد وصدرية، وغير ذلك من التخصصات، و قد شارك بها الدكتور إسلام عامر مدرس الجراحة بكلية الطب البشري وعدد من الأطباء الأكفاء، إلى جانب 50 طالب من أسرة صحتنا بكلية الطب البشري.

 وقال الدكتور بهاء الدين علي المشرف علي القافلة البيطرية، أنه تم توقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات وإعطاء الأدوية واللقاح لعدد 628 حالة من الحيوانات ما بين أبقار وجاموس واغنام ودواجن، وتم صرف العلاج المجاني لجميع الحالات، مضيفاً أن العيادات البيطرية ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية وشارك بها 7 من أعضاء هيئة التدريس و 10 طلاب بكلية الطب البيطرى، وأيضاً 6 أطباء من مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

 


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