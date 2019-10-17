تونس تنضم لشبكة مكافحة الفساد العالمية

إيمان حنا

انضمت تونس اليوم الخميس، إلى الشبكة الدولية لمكافحة الفساد، وتم الإعلان عن ذلك خلال إفتتاح الملتقى الدولي لهيئات مكافحة الفساد، وفقا "الصباح " لتونسية.

وشمل الملتقى، توقيع اتفاقيات شركة ثنائية بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و نظيرتها الأردنية والمغربية إلى جانب توقيع إنضمام تونس الى الشبكة الدولية لهيئات مكافحة الفساد.

وخلال هذا الملتقى، تم التعرّض إلى سبل تعزيز الشراكة بين هيئات مكافحة الفساد و تبادل وجهات النظر وعرض تجربة كل هيئة لتقييم آليات مكافحة الفساد