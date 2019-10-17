توقيع اتفاق بدء تجميع البيانات الجيوفيزيقية بمناطق الصعيد البترولية

كتبت –مروة الغول

وقعت شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وشركة TGS البريطانية على ملحق عقد المشــروع المشتــــرك لتجميع البيـــــانات الجيوفيزيقية بالمنــــاطق البرية بجنوب مصر.

وذلك على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي العاشر لدول حوض البحر المتوسط (موك 2019) بالإسكندرية، وقع العقد المهندس محمد عبد العظيم رئيس جنوب الوادى مع نائب رئيس شركة TGS البريطانية وذلك لبدء المرحلة الأولي من المشروع والتي تغطي مساحة 150 ألف كم مربع.

وعقب التوقيع أكد عبد العظيم أن المشروع سيوفر بيانات وافية عن التراكيب الجيولوجية والأحواض الترسيبية بمناطق صعيد مصر البرية للمساهمة فى وضعها على خريطة الاستثمار في البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وطرح مزايدات عالمية جديدة في هذه المناطق، موضحاً أن المشروع يقوم على استخدام تقنيات تطبق للمرة الأولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال شركة اوستن بريدجبورثABI ، ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ خلال الربع الأخير من عام 2019 وحتي نهاية الربع الأول من عام 2020.

ويهدف استخدام تلك التقنيات بالمناطق البكر الواسعة بجنوب مصر والتي تتجاوز مساحتها نصف مليون كيلومتر مربع لإمداد شركات البحث بالبيانات اللازمة لتقييم تلك المناطق والأحواض الترسيبية بها مما يسهل لشركـة جنوب الوادى طرحهـا في مزايدات مستقبلية، حيث إن استخدام هذه التقنيات يساعد في تقليل فترات الاستكشاف وتقلـيل المخاطر الناتجة عنه مما يسهـم في جـذب المزيـد من الاستثمارات لتلك المناطق، وشهدت مراسم التوقيع حضور مكثف من الـعديد من الشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف والتي أثنت علي الجهود المبذولة في المشـروع والتقنيـات المستخدمة به.