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توفير 311 فدانا لإنشاء 50 مصنعا بـ"منطقة البغدادى" الصناعية بالأقصر ..صور

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:56 ص
توفير 311 فدانا لإنشاء 50 مصنعا بـ"منطقة البغدادى" الصناعية بالأقصر ..صور جانب من العمل داخل منطقة البغدادي الصناعية
الأقصر – أحمد مرعى

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قال مصطفى عبد الحليم مدير المنطقة الصناعية بالبغدادى، إن هناك متابعة مستمرة وتوجيهات من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بالإنتهاء من تجهيز كل مرافق المنطقة الصناعية بالبغدادى، وتهيئة المناخ الإستثمارى لاستقبال المزيد من المستثمرين الأمر الذى سيسهم فى توفير فرص عمل متنوعة للشباب، حيث من المقرر أن تكون الأولوية فى التشغيل فى منشآت المنطقة الصناعية بالبغدادى للأيدى العاملة من أبناء المحافظة، موضحًا أن نوعية الصناعات التى جرى تخصيص أراض لها بالمنطقة الصناعية ستضم منشآت صناعية للرخام والجرانيت، والتعبئة والتغليف، والبلاستيك، والثلج، وأعلاف الدواجن، والأدوات المدرسية، والأثاث والموبيليا، والأبواب الخشبية، والنظارات الطبية، والسلك المعدنى، والصلصة والعصائر، وعدد من الصناعات الأخرى.

وأضاف مدير المنطقة الصناعية بالبغدادى، أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، يدعم بكل قوة العمل داخل منطقة البغدادى الصناعية، حيث أصدر مؤخرًا قرارًا بتشكيل فريق عمل برئاسة اللواء عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، وعضوية مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومديرية الطرق، وإدارة الشبكات والمرافق، وإدارة الكهرباء، وإدارة الأملاك، والإدارة الهندسية بالبياضية، والإدارة العامة للاستثمار، ومدير المنطقة الصناعية بالبغدادى أو من ينوب عنهم، ويتولى فريق العمل متابعة ووضع آليات للتغلب على كافة الصعاب والمعوقات للنهوض بالمنطقة الصناعية بالبغدادى، موضحاً أن هذا القرار جاء فى إطار اهتمام محافظ الأقصر بالمناطق الصناعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة بالكامل، وتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين لتوفير فرص عمل للشباب.

وقال محافظ الأقصر، إن المنطقة الصناعية بالبغدادي تبلغ مساحتها الكاملة 311 فدانا، وذلك عقب القرارات الأخيرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بعد إزالة التعديات بالزراعة والبناء من الأهالي والتي تمت مؤخراً فى أراضى بمساحات متنوعة دون أية مخالفات، موضحاً أنه وجه بضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار وتيسير الخطوات أمام المستثمرين للعمل على إحداث تنمية بالمحافظة، وتوفير كل السبل لتذليل أى معوقات قد تواجه رجال الأعمال والمستثمرين، مؤكدًا أن المشروعات التى من المقرر تنفيذها من قبل المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالبغدادى تتضمن 15 مصنعا مواد كيماوية بين تشكيل معادن ومصانع بلاستيك، و14 مصنعا نشاط هندسى متنوع ما بين موبيليات وأخشاب ومبردات صحراوية وكراسات وكشاكيل، و13 مصنعا مواد غذائية ما بين ألبان وحلاوة طحينية ومعجون طماطم وصلصة وكاتشب وتعبئة وتغليف، و10 مصانع مواد بناء ما بين جرانيت ورخام وطوب أسمنتى.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن المنطقة الصناعية بالبغدادي صدر لها من قبل قرار تخصيص لمساحة 200 فدان برقم 234 لسنة 2009، كما صدر قرار آخر من رئيس الجمهورية برقم 36 لسنة 2014 بتخصيص مساحة 53 فدانا، والقرار الثالث صدر من رئيس مجلس الوزراء بأرقام 21 و22 لسنة 2015 بإعادة تخصيص 58 فدانا آخرى، وبذلك تصبح المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية بالبغدادي 311 فدانا.

وأوضح المستشار مصطفي محمد ألهم، أنه يدعم القطاع الصناعي بالمحافظة ويولي المنطقة الصناعية بالبغدادي اهتماماً، حيث يجري فحص كافة تفاصيل العمل بالمدينة والإنشاءات وخطوات بناء المصانع الجديدة، والتي من المقرر أن تفتح للمحافظة آفاق صناعية جديدة.

وفي نفس السياق تسعي محافظة الأقصر السعي بجدية خلال الفترة المقبلة بقيادة المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبد القادر خيري، بالمضي قدماً في تقديم الدعم الكامل لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة ذات دراسات الجدوى الواضحة من خلال توفير آليات تمويلية مناسبة تضمن نجاح تحويل تلك الأفكار إلى مشروعات ناجحة تجارياً، حيث أنه توجد 6 فرص إستثمارية متكاملة بدراسات جدوى محددة في محافظة الأقصر تتراوح إستثماراتها بين 20 إلى 90 مليون جنيه مصري، كما تتوافر سبل الدعم الكامل من محافظة الأقصر في توفير الأراضى لتلك المشروعات والتي ستعمل على توفير 157 وظيفة محلية مباشرة بالاضافة الي 124 وظيفة موسمية، وكذلك دعم إنشاء شركات أكبر حجما تزيد من توفير فرص التشغيل لأبناء محافظة الأقصر، وكذا تنمية وتنويع مجالات الاقتصاد المحلى بالمحافظة والتى يعد النشاط السياحي الأبرز فيها، مشدداً علي أنه توجد بموقع "إستثمر في الأقصر" دراسات جدوي لعدة مشروعات في مجالات متنوعة جاهزة بالأرقام والتكلفة والتفاصيل تنتظر المتقدمين، وذلك بمشروعات صغيرة ومتوسطة في مجالات إدارة المخلفات والزراعة المستدامة وتجهيز الأغذية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تدعم المجال الأخضر.

جانب من العمل داخل منطقة البغدادي الصناعية (1)
جانب من العمل داخل منطقة البغدادي الصناعية 
جانب من العمل داخل منطقة البغدادي الصناعية (2)
جانب من العمل داخل منطقة البغدادي الصناعية 
جانب من العمل داخل منطقة البغدادي الصناعية (3)
جانب من العمل داخل منطقة البغدادي الصناعية 
جانب من العمل داخل منطقة البغدادي الصناعية (4)
جانب من العمل داخل منطقة البغدادي الصناعية 
جانب من العمل داخل منطقة البغدادي الصناعية (5)
جانب من العمل داخل منطقة البغدادي الصناعية 
جانب من العمل داخل منطقة البغدادي الصناعية (6)
جانب من العمل داخل منطقة البغدادي الصناعية 
جانب من العمل داخل منطقة البغدادي الصناعية (7)
جانب من العمل داخل منطقة البغدادي الصناعية 
جانب من العمل داخل منطقة البغدادي الصناعية (8)
جانب من العمل داخل منطقة البغدادي الصناعية 
 

 


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