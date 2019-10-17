تلاميذ فى بنى سويف يستقبلون زميلتهم بلافتات ترحيب عقب تحريرها من الخطف

ورفع تلاميذ المدرسة لافتات مكتوب عليها "جنا بطلة .. جنا شاطرة .. جنا قوية".

فيما قامت مديرة المدرسة بتقديم هدية للتلميذة التى نجحت الأجهزة الأمنية من تحريرها من خاطفها.

وكان اللواء ذكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف تلقى إخطارا من مركز شرطة بنى سويف يفيد ابلاغ أهالى قرية سنور بحضور أحد الأشخاص إلى منزلة تحت الانشاء بمنطقة شرق النيل وبحوزته طفلة تبكى.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة بنى سويف الى موقع البلاغ وتم إلقاء القبض على المتهم ويدعى "م.ع.م " 32 سنة ومقيم قرية سنور وبحوزته الطفلة المخطتفة والتى أكدت للشرطة ان المتهم اختطافها بدراجتة النارية عقب خروجها من المدرسة بقرية تزمنت الشرقية

تم اقتياد المتهم إلى مركز الشرطة والذى اعترف ارتكاب الواقعة وثلاث وقائع أخرى بغرض سرقة المشغولات الذهبية للأطفال.