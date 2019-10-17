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تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر "الكول سنتر"

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:30 ص
تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر "الكول سنتر" الأحوال المدنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تطور الأحوال المدنية من تقنياتها باستمرار لخدمة المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، حيث يجرى تقديم بعض الخدمات عن طريق مركز الكول سنتر من خلال الاتصال التليفونى على أرقام "16582 – 90070999 – 24004400"، ويتم توصيل الخدمة المطلوبة للمواطن بمحل إقامته من خلال البريد المؤمن.
 

وبلغة الأرقام، نجحت جهود قطاع الأحوال المدنية فى إصدار 1030286 بطاقة رقم قومى، و"1713110 ميلاد، و130518 وفاة، و 111300 قيد عائلى"، وفى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن "2866 قيد وقائع ميلاد أول مرة، و1006 ساقط قيد ميلاد، و419 قيد وقائع وفاة، و45 ساقط قيد وفـاة، و603 قيد وقائع الزواج، و512 قرارات تصحيح، و5994 وثائق مترجمة"، وفى مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات تم ضبط 3671 قضية، وذلك خلال شهر.


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