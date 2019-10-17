تعرف على الأشخاص الممنوعين من تعاطى لقاح الالتهاب السحائى

كتب بيتر إبراهيم

مرض المكورات السحائية يتسبب في تهديد الحياة بسرعة، ويكون المراهقون أكثر عرضة للإصابة به.

ووفقاً للموقع الطى الأمريكى “WebMD”، يعتبر التهاب السحايا هو التهاب خطير في بطانة الدماغ والحبل الشوكي، ويحمي لقاحان ضد التهاب السحايا من أربعة أنواع من مرض المكورات السحائية.

لماذا يحتاج الأطفال إلى لقاح التهاب السحايا؟



من بين 1000 و 1600 شخص يصابون بمرض المكورات السحائية كل عام ، ثلثهم من الأطفال والشباب، ومن 10٪ إلى 15٪ من المصابين بالمرض سيموتون، حتى مع العلاج بالمضادات الحيوية، وما يصل إلى 20 ٪ سيكون لها آثار جانبية دائمة ، مثل فقدان السمع أو تلف في الدماغ، ويمكن أن يساعد التطعيم في منع هذا المرض الخطير.

من يحتاج لقاح المكورات السحائية؟



يوصي مركز السيطرة على الأمراض بلقاح المكورات السحائية من أجل:

جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 18 عامًا أو بعض الأطفال الأصغر.

أي شخص تعرض لالتهاب السحايا خلال تفشي المرض

أي شخص يسافر إلى أو يعيش فى منطقة منتشر بها التهاب السحايا ، كما هو الحال في أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى

المجندين العسكريين

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات معينة في جهاز المناعة أو الطحال التالفة أو المفقودة

من هم الممنوعين من تعاطى لقاح التهاب السحايا؟



موانع التطعيم بلقاح التهاب السحايا

عند وجود حساسية لأحد مكونات اللقاح.

إذا كان الطفل يعاني من حمى شديدة.

عند الأشخاص الذين أصيبوا سابقاً بمتلازمة جيلان باريه