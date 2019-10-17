تعرف على أنواع وأسعار وسائل تنظيم الأسرة وأدوية الصحة الإنجابية بالدقهلية

الدقهلية – سارة الباز

تقدم وزارة الصحة خدمات وأدوية من خلال مديريات الصحة الموجودة على مستوى محافظات الجمهورية، من بينها مديرية الصحة بالدقهلية، وتشمل أدوية تستخدم كعلاج فى الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى وسائل تنظيم الأسرة التى تستخدم لمنع الحمل أو تأجيل الإنجاب لفترة معينة.

هنا عبر الإنفوجراف تستطيع التعرف على أنواع أدوية الصحة الإنجابية وأسعار وسائل تنظيم الأسرة بالدقهلية

- أدوية الصحة الإنجابية يتم توزيعها من خلال الحملات لعلاج التهابات الجهاز التناسلى مجانا.

- تصرف كبسولات الحديد والفيتامينات للحوامل على التذكرة بأسعار رمزية، ومجانا خلال الحملات.

- وسائل تنظيم الأسرة مقسمة إلى نوعين: هرمونية، وموضعية.

- الهرمونية مثل: حبوب منع الحمل وتشمل "ميكروجينست" بسعر 65 قرشا للشريط.

- حبوب "لاكتفينور" بسعر 1 جنيه للشريط.

- حقن "أوكسى بروجيست" بسعر 1 جنيه.

- حقن "ميزوسيبت" بسعر 2 جنيه.

- الكبسولات "إمبيلانون" تحت الجلد بسعر 5 جنيهات، فى حين أن تكلفة الواحدة منها 900 جنيه تتحملها الدولة.

- اللولب النحاسى بسعر 2 جنيه.

- تتمثل الموضعية فى الواقى الذكرى، بسعر 1 جنيه للعبوة التى تحتوى على 3 وحدات.

- الكبسولات المهبلية الموضعية بسعر 1 جنيه للعبوة.

- من المقرر إتاحة اللولب الهرمونى قريبا وفقا لخطة وزارة الصحة، وسيتم تدريب الأطباء على تركيبه من خلال ورش تدريبية قبل إتاحته للجمهور.