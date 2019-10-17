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تعرف على أماكن الكشف المجانى لضعاف السمع لحديثى الولادة بأسوان

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:05 ص
تعرف على أماكن الكشف المجانى لضعاف السمع لحديثى الولادة بأسوان قافلة طبية
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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حددت مديرية الشئون الصحية بأسوان، أماكن الكشف المجانى عن ضعاف السمع لحديثي الولادة على مستوى المحافظة والتى تم إدراجها مع قائمة التطعيمات الإجبارية لكل المواليد.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن تنفيذ ذلك يأتى ضمن الخدمات التى تقدمها المديرية لتوفير الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين فى مختلف المدن والمراكز وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، فى بيان صحفى، إلى أن أماكن الكشف المجانى تم تحديدها بوحدات الرعاية الأولية المنوط بها إعطاء التطعيمات الأساسية للأطفال وتسجيل شهادات الميلاد بمختلف مراكز ومدن المحافظة على أن تخدم كل وحدة القرى المجاورة ، كما قام المختصين بالمديرية بتدريب العاملين بالوحدات الصحية على الإستخدام الأمثل لأجهزة قياس السمع من أجل ضمان تحقيق جودة عالية من النتائج.

وأضاف الدكتور حنفى، أنه سيتم تنفيذ أعمال فحص السمع إلزامياً لتسهيل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته ، مع إلزام أولياء الأمور بالكشف عن ضعف السمع للأطفال وإجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة حيث سيتم تنفيذ المسح الإلزامى على المواليد بدءاً من ذلك اليوم، وسوف يتم وضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حديث الولادة حين إصدارها.

وأوضح، بأن الكشف المجانى سيضم وحدات الرعاية الأولية بأبو سمبل ومركز طبى السيل ورعاية أول والكوبانية وأبو الريش بحرى ومركز طبى النفق والخزان غرب ومنشية الخزان وكيما داخل نطاق مركز ومدينة أسوان ، بجانب الرقبة والمنصورية بحرى والعبابدة ونجع ونس والمركز الطبى والجعافرة بنطاق مركز ومدينة دراو ، بالإضافة إلى بلانة أول وأدندان وعنيبة وكلابشة والدكة والدر وتنقالة وتوشكى غرب بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة ، علاوة على مركز طبى الكفور وحجازى والمنشية الجديدة وسلوا قبلى ومنيحة والعباسية بنطاق مركز ومدينة كوم أمبو ، وتابع حنفى بأنه تم أيضاً تحديد وحدات الشراونة قبلى والحجز بحرى والمحاميد والكيال والشيخ على والنزل والعدوة والرديسية والطوناب بنطاق إدفو شرق ، والقنان والقنادلة وحاجز السباعية والشرفا والصعايدة بحرى والبصيلية بحرى والكرنك والرقيقين والحبارى وأبو صادق ومكتب الصحة وحاجر البلاليص وعمرو بن العاص والعكارمية والرمادى بحرى بنطاق إدفو غرب .

 

 


اماكن الكشف المجانى على ضعاف السمع

ضعاف السمع

حديثى الولادة

اسوان

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