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تشكيل المجلس القومى لتنمية الصادرات فى السودان

الخميس، 17 أكتوبر 2019 09:56 م
تشكيل المجلس القومى لتنمية الصادرات فى السودان وزير التجارة والصناعة السودانى مدنى عباس مدنى
أ ش أ

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أعلن وزير التجارة والصناعة السودانى مدنى عباس مدنى عن صدور قرار بتشكيل المجلس القومى لتنمية الصادرات، ليعمل على زيادة الصادرات السودانية.

 

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن وزير الصناعة قوله، خلال لقائه بأعضاء المكتب التنفيذى للغرفة القومية للمصدرين، إن الوزارة تُجرى ترتيبات لإلغاء أى رسوم ولائية تُعيق حركة الصادرات، بالتنسيق مع ديوان الحكم الاتحادى.

 

وأكد الاستمرار فى عقد الاجتماعات المشتركة ما بين الوزارات الاقتصادية، وغرفة المصدرين، للتشاور قبل إصدار سياسات موسم الصادرات فى الأول من نوفمبر القادم.


السودان

صادرات

التجارة والصناعة

المجلس القومى

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